Des retrouvailles pleines d'émotion... et de changements. Après 6 mois rythmés par des complications liées à son infection ORL en Afrique du Sud et des rumeurs en tous genres, Charlène est en fin de retour. À 8h45 ce lundi 8 novembre, la princesse de 43 ans a d'abord atterri à Nice avant de rejoindre Albert II et leurs jumeaux Jacques et Gabriella, 6 ans,

L'ancienne nageuse n'avait pas revu les siens depuis le mois d'août.

Comme le rapporte Monaco-Matin, Charlène s'est vue offrir "un gigantesque bouquet de fleurs" sur le tarmac de l'héliport de Monaco. Mais ce n'est pas tout. Celle qui a récemment perdu son chihuahua a amené avec elle un nouveau toutou : Khan, un Rhodesian Ridgeback mâle. Autre changement : la Sud-Africaine a dit "adieu" au blond pour une couleur châtain parfaite pour l'automne. Le symbole d'un retour placé sous le signe du renouveau ?