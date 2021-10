Cela fait plusieurs mois que la relation du couple monégasque intrigue les curieux. La princesse Charlène se repose depuis plusieurs mois en Afrique du Sud. Elle y a notamment subit quelques opérations suite à des complications au niveau de l'oreille.

Mais malgré ce problème résolu, la princesse Charlène n'a pas l'air pressée de rentrer sur le Rocher ! Peut-on y voir là un message de rupture ? Certains de ses proches ont dévoilé quelques indices sur l'état de la relation entre Charlène et Albert de Monaco.

C'est le magazine ELLE qui mène l'enquête depuis quelques temps qui nous révèle, via des sources anonymes, les témoignages de proches de Charlène.

"Albert et elle s'aiment toujours. Cette fuite, c'est un appel spectaculaire pour qu'il change, vraiment. Il a déjà commencé à lui donner quelques gages qu'on la prendrait plus au sérieux à la Cour, en la nommant vice-présidente de la Croix Rouge, par exemple. Mais ce qu'elle attend, c'est tellement plus que ça !", balance l'une de ses amies.

Alors que le couple était censé fêter ses 10 ans de mariage cet été, un proche du palais raconte que l'on a jamais vraiment laissé une chance à la princesse. "On n'imagine pas combien la Cour est un panier de crabes. Je pense que Charlène n'a pas eu sa chance, dès le départ les dés étaient pipés par la jalousie des uns et l'ambition des autres", raconte-t-il.

Certains évoquent aussi le passé fougueux du Prince Albert. Il a d'ailleurs reconnu plusieurs enfants illégitimes. Aux dernières nouvelles, il s'agirait d'un enfant brésilien qui souhaiterait obtenir un test de paternité. De son côté, le palais évoque une tentative d'extorsion de fonds.

Une date semble s'affirmer comme un espèce d'ultimatum pour le couple de la Principauté. Il s'agit du 19 novembre, fête nationale de Monaco. Si Charlène ne rentre pas pour cette date, "son absence serait perçue comme définitive", annonce le magazine.