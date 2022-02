Serait-ce la vraie raison de son absence prolongée ? Le long voyage de Charlène en Afrique du Sud a tenu les Monégasques en haleine tout l'été. Si les rumeurs de divorce semblent s'être calmées, une information lancée en France laisse à penser que tout n'est pas réglé entre la princesse de 44 ans et Albert II.

"Elle ne veut plus que Jacques et Gabriella grandissent à Monaco"

Charlène de Monaco, prise en charge en Suisse depuis trois mois, ne souhaiterait pas remettre les pieds en Principauté. "Elle a compris que retourner à Monaco ne lui ferait pas de bien du tout", lit-on dans Voici. Le magazine français va plus loin. "Elle ne veut plus que Jacques et Gabriella grandissent à Monaco", assure une source. "Elle souhaite s'installer ailleurs, avec eux, et que ce soit Albert qui fasse des allers-retours pour les voir", ajoute-t-elle. "Une fâcheuse découverte" dont on ne connaît pas encore les contours serait à l'origine de cette situation délicate.