Une nouvelle qu'elle a tout de suite acceptée.





C'est en 2012 que Charlize Theron adopte Jackson, un garçon, puis, en 2015, la star accueille une petite August. Aujourd'hui, elle dit élever « deux belles petites filles » depuis que son aîné, 7 ans aujourd'hui, a lui-même expliqué qu'il n'était pas un garçon.

"Ce n'est pas à moi de décider"

« Je pensais aussi que c'était un garçon, jusqu'à ce qu'elle me dise : 'Je ne suis pas un garçon !' à l'âge de trois ans », a-t-elle confié pour la première fois au Daily Mail ce 19 avril. « Alors, c'est ainsi ! J'ai deux belles petites filles que je veux protéger et voir réussir comme n'importe quel parent. Elles sont nées telles qu'elles sont, et ce n'est pas à moi de décider où elles vont se retrouver dans le monde en grandissant et qui elles veulent être », a expliqué l'actrice de 43 ans qui élève seule ses deux enfants.