À bientôt 45 ans, le 9 août prochain très exactement la bombe américano sud-africaine démontre dans The Old Guard qu’elle sait encore lever haut la jambe, vider les chargeurs d’un revolver sans sourciller et manier n’importe quels objets tranchants avec une facilité déconcertante. Pour ce rôle de mercenaire immortelle, Charlize Theron s’est visiblement une nouvelle fois donnée à fond. En attendant, la sortie mondiale de ce film d’action sur Netflix, le 10 juillet, nous avons voulu savoir comment la star avait surmonté l’épreuve du Covid, du confinement, des émeutes raciales qui ont secoué le monde après l’assassinat de George Floyd. Et surtout si cette maman célibataire envisageait, un jour, de filer le parfait amour. A priori, ce n’est pas sa priorité. Elle nous explique pourquoi…

(...)