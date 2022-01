"Nouvelle année, même énergie. Allez 2022, ne sois pas une garce", a-t-elle lancé sur Instagram. On y peut voir l'égérie Chanel au naturel en train de faire la sieste aux côtés de sa fille August, 6 ans. Le visage de fillette, dont elle protège coûte que coûte la vie privée, est caché par un masque pour les yeux. Sur une autre photo, on peut voir les nombreux chiens de l'actrice se prélasser devant sa cheminée. Les dernières images de Charlize Theron et de ses enfants dataient d'août dernier durant leurs vacances au soleil.