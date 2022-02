La journaliste de LN24 Charlotte Baut et son mari, Philippe Absil, restaurateur, se sont pourtant rencontrés… vers le 14 février.

“Ça peut paraître kitsch, comme ça, mais notre histoire a commencé à la Saint-Valentin”, sourit Charlotte Baut qui, la preuve sur LN24 où elle présente Parlons cash, n’a pas sa langue en poche. “Oui, enfin, la période autour de la Saint-Valentin”, temporise son mari et papa de leur fils Aaron. “C’était il y a quelques années, déjà”, reprend la journaliste. “Combien de temps, déjà ?” Sans l’ombre d’une hésitation, Philippe répond “14 ans”. Alors Charlotte éclate de rire et avoue “Vous voyez, je le teste, en même temps…” Célibataires tous les deux et très attachés à leur intégrité, à la loyauté et au respect de l’autre, ils ont mis du temps à franchir le pas. “C’est une aventure qui a connu plein de rebondissements”, poursuit Charlotte. “Pour être très sincères, on voulait tous les deux fuir ces restaurants où les couples sont en rangs d’oignons, à deux, pour la Saint-Valentin. Moi, j’étais avec un pote et Phil était avec un de ses proches, restaurateur également. On fuyait tout ce que la Saint Valentin représente à nos yeux et la partie que l’on n’aime pas trop… Et puis, Phil est restaurateur lui-même donc ce n’est pas lui qu’on va voir fêter la Saint Valentin !”

