"Scellant une longue relation basée sur la confiance et l'amitié, commencée par Karl Lagerfeld et poursuivie aujourd'hui par Virginie Viard, Charlotte Casiraghi deviendra ambassadrice et porte-parole de la Chambre à partir du 1er janvier 2021", s'est félicitée la marque dans un communiqué.

Commencée en 2012, l'idylle entre Charlotte Casiraghi et Chanel redémarre de plus belle en ce début d'année. La mythique maison française et la fille de Caroline de Monaco ont levé le voile sur la campagne de la collection printemps/été 2021, shootée sur le Rocher en toute intimité. Plus stylée que jamais, la jeune femme de 34 ans y prend la pose dans des lieux phares de la Principauté sous l'objectif des photographes Inez van Lamsweerde et Vinoodh Matadin. La petite-fille de Grace Kelly fait parler toute sa classe sur les clichés publiés sur les réseaux sociaux.