L'équitation dans le sang Comme le rappelle Paris Match, Charlotte Casiraghi est une cavalière émérite et elle a participé à de nombreux championnats durant son adolescence. En 2004, elle mettra toutefois sa carrière en suspens pour se consacrer à ses études, mais sa passion transpire dorénavant à travers la mode puisqu'elle a notamment été l'ambassadrice de la ligne équestre de la marque italienne Gucci. En son temps, Grace Kelly aimait également passionnément les chevaux, et cet amour se transmet de génération en génération sur le Rocher

Costume en chambray, chemise à rayures bleues, bras derrière le dos et regard azur. Au Jumping de Monte-Carlo, événement où se croisent les plus grands cavaliers du monde, un garçon discret sortait du lot sur le sable du tournoi. À 7 ans, Raphaël accompagnait en effet sa mère, Charlotte Casiraghi, et sa grand-mère Caroline de Monaco ce 3 juillet. Le fils de Gad Elmaleh était particulièrement attentif lors de cette rare sortie en famille où la bonne humeur était de mise.