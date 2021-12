"Que tous tes rêves se réalisent et que tu aies toujours le courage de les suivre. Joyeux 18 ans mon amour", lui a écrit son père, prince de Naples, sur les réseaux sociaux le 28 décembre. Le mannequin n'a toutefois pas attendu sa majorité pour afficher son caractère bien trempé. En avril dernier, Vittoria avait bluffé son monde en adressant une lettre pleine de maturité au ministre Jean-Michel Blanquer et au président Emmanuel Macron pour faire valoir le contrôle continu dans les établissements privés, chamboulés par la pandémie. Déjà formée à ses futures fonctions tout comme sa soeur Luisa, la jeune femme assurait que son rôle "sera de garder les valeurs de la maison de Savoie" lors dune interview avec Forbes. Pour son anniversaire, c'est en dégustant une fondue savoyarde qu'elle a respecté sa promesse.

L'avenir s'annonce radieux pour la Maison royale d'Italie. Vittoria, née de l'union de l'actrice française Clotilde Courau et d'Emmanuel-Philibert de Savoie, vient tout juste de fêter ses 18 ans. Désormais majeure, celle qui partage une ressemblance flagrante avec sa célèbre maman s'apprête à endosser de plus en plus de responsabilités.