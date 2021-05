Plus jeune, il voulait faire du théâtre. Mais il était, dit-il, beaucoup trop timide et introverti. Les choses semblent avoir bien changé puisqu'à 26 ans et après avoir brillé sur le parquet de "Danse avec les stars", Anthony Colette a franchi le pas et a rejoint le casting de "Demain nous appartient".

Depuis avril, il campe le personnage d'Hadrien, le fils d'Alma, tout juste rentré d'Inde et qui a un peu de mal à retrouver ses repères en France. La preuve, à peine débarqué, tandis qu'il demande à sa mère de passer ses vêtements à la machine à laver, il se déshabille au beau milieu du salon, sans la moindre gêne. Sauf que d'Anthony, on n'aperçoit que le torse, le reste étant savamment masqué par des bouteilles trônant sur le bar.

Mais ce n'était là qu'un avant goût de ce que le danseur et donc désormais comédien ose montrer à l'écran. "OMG ! Préparez-vous à découvrir la plus belle paire de fesses de Sète", pouvait-on lire en début de semaine sur le site officiel de la série, diffusée sur TF1. Histoire de gonfler les audiences, la chaîne privée ajoute même qu' "En rentrant du travail, William ne s’attendait sûrement pas à retrouver Hadrien nu comme un ver dans son jardin ! C’est mal connaître le fils d’Alma, qui ne jure que par la tenue d’Adam pour prendre des couleurs…" Ce qui a fait écrire au journaliste Thomas Montet, dans un tweet, "Je crois que je vais me mettre à regarder 'Demain nous appartient'.

Coup de pub et com' réussi pour celui qui avait débuté avec un petit rôle dans un épisode de Léo Mattei. Jean-Luc Reichmann, qui lui avait offert sa chance, disait déjà à l'époque "Anthony a un très beau rôle et il joue très bien." Et pas qu'un très beau rôle, manifestement, d'après les commetaires...