Bien décidée à ne pas rester inactive, elle a téléphoné aux services postaux de Malibu. "OK, j’ai appelé deux bureaux à Malibu, écrit-elle sur Twitter. On s’y est montré poli. J’ai dit : ‘Hi, c’est Cher. J’aimerais savoir si vous prenez des volontaires.’ Une femme m’a dit qu’elle ne savait pas et m’a passé son superviseur. Je lui ai dit : ‘Hi, c’est Cher , acceptez-vous les volontaires ?’ Réponse : ‘Pas besoin.’" Pourtant, se faire livrer son courrier par la star de 74 ans, cela aurait été la grande classe.