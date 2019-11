Elles font rêver dans le monde entier mais n’échappent pas aux angoisses des mortels.

Capter l’attention et captiver les foules, pas de doute, nos amies les stars savent y faire. Même topo quand leur statut d’icône les oblige à apprivoiser les objectifs des appareils photos et des caméras. Elles donnent merveilleusement bien le change. Mais lorsque les feux de la rampe s’éteignent, ces personnalités qui attirent d’ordinaire si bien la lumière redeviennent des mortels comme vous et moi. Avec des zones d’ombre, des doutes, des angoisses et pour certaines des complexes.

Eh oui, derrière la pellicule, le papier glacé, les affiches géantes et les faux-semblants, bon nombre de people doivent ou ont dû, à un moment de leur vie, surmonter ce que le Larousse définit comme : "un sentiment d’infériorité qui génère une conduite timide, inhibée".

Nous avons sondé quelques spécimens hollywoodiens et ils en parlent… sans complexe !

