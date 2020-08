"William et Kate tiennent à ce que George puisse commencer à pratiquer la pêche sur la rivière Dee, près de Balmoral, où une abondance de truites et de saumons occasionnels est pêchée", lit-on dans le tabloïd. Également passionnée d'équitation, la Reine affectionne tout particulièrement ce loisir qu'elle a elle-même inculqué au prince Charles dès son plus jeune âge. Un sport qui rassemblera donc (presque) toute la famille durant cette fin de mois d'août.