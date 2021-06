Pour Chimène Badi, les enfants, c’est non. Non pas qu’elle ne les supporte pas mais elle ne veut pas en avoir. Une décision mûrement réfléchie dit-elle. Et assumée, malgré le qu’en-dira-t-on. Elle l’a dit et répété cette semaine sur le plateau de Ça commence aujourd’hui, l’émission animée par Faustine Bollaert sur France 2.

Cela fait longtemps que Chimène Badi explique qu’elle ne ressent pas l’envie de devenir mère et qu’elle n’entend pas bouleverser sa vie pour enfanter. “Ce n’est pas en moi, ce n’est pas quelque chose que je ressens”. Est-ce parce que ça carrière passe avant tout ? Pas nécessairement. Aussi loin qu’elle se souvienne, elle n’a jamais eu cette fibre maternelle. "Quand j’étais enfant, et que je jouais avec mes amies dans les cours d’école, souvent, c’était le jeu du papa et de la maman, du mariage, de l’enfant… C’était déjà un problème pour moi. Je refusais immédiatement de jouer à ce jeu-là. Je ne sais pas réellement pourquoi, mais ça me posais un souci.”

Les choses n’ont pas changé à l’adolescence où sa priorité n’était pas les petits copains mais son univers fait de chansons. Et quand à 24 ans, après Popstars et les six années de folie qui ont suivi, elle partage la vie d’un homme, la maternité ne l’appelle pas non plus. Il y a 2-3 ans, Chimène Badi en est venue à se demander si elle était normale.

Aujourd’hui, la chanteuse et Julien, son compagnon depuis 7 ans, sont décidés à ne pas avoir d’enfants. D’où la volonté de Chimène Badi de se faire stériliser en se faisant ligaturer les trompes. Mais c’est impossible a-t-elle expliqué sur le plateau de France 2. “J’ai vu des gynécologues, qui refusaient de ligaturer les trompes… pour des femmes à partir de 40 ans. Ou alors il fallait qu’on ait eu déjà un enfant… Il y a beaucoup de difficultés pour accéder à cette opération”. Et elle jette un pavé dans la mare : “c’est tellement tabou que l’on se refile la liste des gynécologues sous le manteau.”

Si d’aventure elle venait à tomber enceinte, Chimène Badi, qui a aujourd’hui 38 ans, ne le cache pas, elle avortera.