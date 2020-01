" Je vais vous dire un truc… intime presque, a déclaré dans un message inquiétant l’animateur de TF1. L’homme qui écrit ce post est laminé, détruit, fracassé, diminué… une crotte. La fièvre monte exponentiellement au fil des heures. Je n’ai rencontré personne de Chine, beau pays. Je diminue doucement. À bientôt, j’espère, les amis. " Si certains internautes se sont amusés à lui conseiller de regarder des blagues d’Élie Semoun pour se remonter le moral (suite à leur rencontre glaciale ce 25 janvier aux Grosses Têtes ) ou à le vanner sur son état ("Coucou c’est mou" "Ciel ton mardi !" "T’inquiètes pas, on va tous mourir !" ou encore " On connaît votre côté hypocondriaque" peut-on lire dans les commentaires), Christophe Dechavanne semble en effet simplement montrer les symptômes d’une vilaine grippe et non pas d’avoir contracté le coronavirus.