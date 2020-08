Chris Hemsworth et Elsa Pataky fêtent leurs dix ans de mariage cette année.

Il incarne Thor au cinéma mais à la ville, c’est un super papa que ses trois gamins, India et les jumeaux Tristan et Sasha, rendent marteau. Au bon sens du terme car Chris Hemsworth escaladerait des montagnes à mains nues pour sa progéniture et sa belle Andalouse, l’actrice Elsa Pataky. C’est dans sa maison de Byron Bay, en Australie que la star au look de surfer s’est entretenue avec nous.

