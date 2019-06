Une fois n’est pas coutume, c’est à Bali, et non au Four Seasons de Beverly Hills que nous retrouvons Chris Hemsworth. "Bali est à un surfeur australien ce qu’Hawaï est aux Californiens amateurs de glisse. Une vraie Mecque !, sourit l’acteur. "Je suis devenu quatre ou cinq fois ici me mesurer aux vagues. Je me suis marié aussi sur une petite île de la Sonde orientale qui s’appelle Sumba et plus précisément sur une plage dénommée Nihiwatu. Un vrai paradis terrestre. Je vais vous faire une confidence. Quand j’étais gamin, j’ai même appris l’Indonésien à l’école. Si j’avais su que je marierai un jour à une Espagnole, j’aurais peut-être pris une autre option. J’avoue en effet être d’une nullité consternante en espagnol. Je sais à peine commander une bière et des tapas dans un resto andalou, c’est dire ! Ce qui consterne ma femme !"

Nous ne sommes pas là pour parler de tapas mais de votre nouveau film : Men In Black. C’est quoi ? Une suite ? Un reboot ? Un remake ?

(...)