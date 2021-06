Il est au sommet de sa forme. Chris Hemsworth a bouclé le tournage de, et ce 4e volet s'annonce plus testostéroné que jamais. L'acteur australien de 37 ans a partagé une photo pour le prouver.

Dieu parmi les hommes

"'Thor: Love and Thunder’ est bouclé. C’est aussi la journée nationale anti-frime, donc j’ai pensé que cette photo super détendue serait appropriée. Le film va être complètement dingue et pourrait bien aussi vous tirer une larme ou deux", a-t-il écrit sur Instragram le 1er juin, les biceps prêts à craquer. "Plein d’amour, plein de tonnerre ! Merci à tout le casting et à l’équipe qui a mis sur pied ce nouveau voyage incroyable de Marvel. Attachez-vous bien, soyez prêts, et on se voit dans les cinémas”, a-t-il ajouté. Le blockbuster est attendu dans les salles au mois de mai 2022.