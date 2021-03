L'annonce de la mort de Patrick Dupond ce 5 mars a été un véritable choc. L'ex-danseur étoile a succombé à une "maladie foudroyante" à l'âge de 61 ans. L'artiste était très apprécié dans le milieu du spectacle, mais également par le grand public grâce à sa participation à l'émission "Danse avec les Stars" en tant que membre du jury. Chris Marques, autre juré icônique du show et acolyte de Patrick Dupont, a tenu à lui rendre hommage. Contacté par Télé-Loisirs, il est revenu sur la relation qu'il partageait avec l'ancienne star de l’Opéra de Paris.

"Je l’ai connu grâce à Marie-Claude Pietragalla. Elle l’avait fait venir dans l’émission, en tant que spectateur, quand elle était encore dans le jury. Moi, j’ai donc vraiment appris à le découvrir dans ‘Danse avec les stars’, lorsque nous étions ensemble. C’est là qu’on a vraiment tissé des liens", explique-t-il. "Avec Patrick, on a eu énormément de fou rires. Parfois, il partait dans des tirades, on se demandait où il allait et quand il avait fini on se disait ’Ah oui, d’accord, effectivement il a raison’".

Très ému, Chris Marques a également fait part de son incompréhenssion quand à la soudaine disparition de l'ancien danseur. "Il avait un palmarès de dingue, il a dansé avec les plus grands au monde, c’est une icône. On perd un des grands noms de la danse. Il a vécu tant de choses…" Pour conclure, il a décrit son ami comme étant d'"une douceur incroyable" et "un guerrier de la vie ".