La fille d’Arnold Schwarzenegger (et de Maria Shriver) est en effet l’épouse de la star de Jurassic World depuis juin 2019. Mariés depuis presque un an, Katherine Schwarzenegger et Chris Pratt attendraient leur premier enfant, selon le magazine américain People. Si l’auteure de 30 ans entame sa première grossesse, l’acteur de 40 ans, lui, est déjà papa d’un petit Jack (7 ans) avec son ancienne femme, la comédienne Anna Faris. Si People avait donc déjà annoncé que le jeune couple semblait excité à l’idée "d’agrandir sa famille dès que possible", les photos du ventre rond de la future maman dévoilées par le Daily Mail confirment l’heureux événement. De quoi rendre tout aussi heureux le grand-papy que va devenir Schwarzy !