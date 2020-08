Comblé, l'acteur de 41 ans a partagé un premier cliché du nouveau-né sur Instagram, dévoilant son prénom par la même occasion. "Nous sommes ravis d'annoncer la naissance de notre fille, Lyla Maria Schwarzenegger Pratt. Nous ne pourrions pas être plus heureux. La maman et le bébé vont très bien. Nous sommes extrêmement bénis", a-t-il écrit sur le réseau social. Katherine, la fille d'Arnold Schwarzenegger et de la journaliste Maria Shriver est, elle, maman pour la toute première fois à 30 ans.