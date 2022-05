Chris Rick, qui a récemment reçu une gifle de Will Smith pour sa blague jugée inappropriée sur sa femme, ne semble pas être prêt à arrêter ses plaisanteries. Alors qu'il était sur scène en pleine représentation de son one-man-show à Londres, il s'en est pris à Amber Heard. L'actrice est actuellement en plein procès pour diffamation intenté par son ex-mari, Johnny Depp. Au cours de ce procès très médiatisé, on apprenait qu'Amber Heard aurait avoué à son garde du corps avoir déféqué sur le lit conjugal pour faire une "blague dégoûtante" à son époux. Néanmoins, l'actrice nie aujourd'hui les faits et accuse son chien d'être responsable de l'incident.

Des révélations qui ont fait grand bruit et qui n'ont bien entendu pas échappé à Chris Rock. "Nous devons croire toutes les femmes... sauf Amber Heard", a plaisanté l'humoriste. "Quel est son problème ? Elle a mis un étron dans son lit ! C'est une belle femme, mais même elle ne peut pas s'en tirer comme ça. Si vous faites une telle chose, vous êtes coupable de tout. Pouvez-vous croire que ces deux-là étaient toujours en couple après cet incident", a-t-il poursuivi.