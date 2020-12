Le prince Christian de Danemark (15 ans), fils aîné du prince héritier Frederik, a été testé positif après qu’un foyer de la pandémie se soit déclaré dans son établissement scolaire Tranegårdskolen à Hellerup.

Comme le prévoient les normes sanitaires au Danemark, le prince a été placé à l’isolement au sein du palais Frederik VIII du complexe royal d’Amalienborg à Copenhague où il vit avec ses parents et ses frère et sœurs Isabella, Vincent et Joséphine, tous aussi en quarantaine.

Dans un premier temps, il n’avait pas été précisé si le prince présentait des symptômes mais la population a été rassurée : il n’avait pas eu de contact direct récent avec sa grand-mère la reine Margrethe qui est une personne à risque au vu de ses 80 ans, ni avec sa tante la princesse Benedikte (76 ans) qui résident en ce moment toutes deux aussi dans des pavillons d’Amalienborg.

Vendredi, la Cour indiquait que ses parents, frère et sœurs avaient été testés négatifs. Christian de Danemark est asymptomatique et terminera sa quarantaine ce lundi.

Le prince Albert de Monaco, la princesse Claire de Belgique, le prince de Galles, le duc de Cambridge, l’archiduc Karl d’Autriche, le prince Carl Philip et la princesse Sofia de Suède, la princesse Marie Christine de Kent, Tessy Antony de Nassau (ex-épouse du prince Louis de Luxembourg) ont été touchés par la maladie.

D’autres membres du Gotha ont subi des quarantaines : le roi et la reine de Norvège, la comtesse Sophie de Wessex, le prince Michael de Kent, le roi Felipe et la reine Letizia d’Espagne, la princesse des Asturies.

Des décès sont aussi à déplorer en conséquence de la pandémie : la princesse Maria Theresa de Bourbon-Deux-Siciles (1932-2020), la princesse polonaise de Sanguzko (1939-2020), l’excentrique marquis de Bath (87 ans), le baron Philippe Bodson (75 ans), le marquis de Grinon (83 ans), le comte Kinsky (beau-frère du prince régnant de Liechtenstein) ou encore tout récemment Valéry Giscard d’Estaing (94 ans).