L’ancien champion de l’émission “Les 12 coups de midi” sur TF1 (dont Jean-Luc Reichmann ne veut plus en entendre parler ), Christian Quesada, avait été condamné à trois ans de prison ferme pour corruption de mineur ainsi que détention et diffusion d’images pédopornographiques. Depuis mars 2021, il est placé sous contrôle judiciaire. L’homme ayant été libéré sous strictes conditions, car il a pu bénéficier d’une remise de peine pour bonne conduite. Il ne peut toutefois pas quitter le sol français, sous peine de retourner en prison. Qu’est-il donc devenu plus d’un an après sa libération ? Il aurait radicalement changé de look, arborant désormais une longue chevelure brune et une barbe épaisse.

"Il se terre dans le sud de la France"

Ce jeudi soir, dans Touche pas à mon poste, Gilles Verdez a alors révélé que Christian Quesada vivrait actuellement dans le sud de la France. “Il s’est transformé en Robinson, a assuré le chroniqueur de l’émission de Cyril Hanouna. Il est domicilié entre Narbonne et Béziers, on ne va pas donner la ville exacte. Dans cette région-là, il se terre, il n’a plus aucun contact avec personne. Certains disent qu’il va parfois dans le Sud-Est.” Un autre chroniqueur du programme de C8, Guillaume Genton, a également dévoilé d’autres détails sur le quotidien de l’ex-champion de l’émission de Jean-Luc Reichmann . “Il est toujours sous contrôle judiciaire. Il est avec ses proches et notamment avec un de ses frères dont il s’est beaucoup rapproché depuis sa sortie de prison. Il n’a fait évidemment aucune apparition publique depuis 2019. Il a interdiction de publier un livre ou un film depuis sa sortie de prison. S’il le fait, il sera sanctionné. Il ne peut pas faire d’argent avec cette affaire pendant trois ans, jusqu’en 2024. Il a envie de s’exprimer, mais il ne peut pas.” Ou quand on passe de star de la télé à ennemi public numéro un.