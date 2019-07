L’animateur n’aurait pas été de bonne compagnie sur le tournage de la nouvelle émission de TF1.

Tout comme « Rendez-vous en terre inconnue » ou encore « Aventure Robinson », Je suis une célébrité, sortez-moi de là, nouvelle émission qui démarre le 9 juillet prochain sur TF1, sort dés célébrités de leur zone de confort en les emmenant dans une destination lointaine.

Si on ne sait pas encore comment les onze stars invitées ont vécu leur expérience en Afrique du Sud, lieu de la première saison, nos confrères de Télé Loisirs dévoilent toutefois qu’entre les deux animateurs du programme, Christophe Dechavanne et Laurence Boccolini, le torchon a brûlé. « Quand on interroge l'animateur sur ses rapports avec Laurence Boccolini hors des caméras, ce dernier se montre très froid », explique le média français qui précise également que Laurence Boccolini, d’habitude très active sur les réseaux sociaux, n’a pas vraiment fait la promotion de ce nouveau programme. A cause d’une mauvaise expérience ?

Une célébrité faisant partie des onze stars de l’émission (dont les noms n’ont pas encore été dévoilés) en serait même venue au clash avec Christophe Dechavanne suite au comportement agaçant de ce dernier. « Christophe a été exécrable sur ce tournage. Odieux avec les techniciens. Je m’en suis plainte à la production et j’ai même été lui dire frontalement après la fin du tournage. Ça a viré au clash. »