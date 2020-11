Décédé le 16 avril dernier des suites d’un emphysème pulmonaire aggravé par la Covid-19, Daniel Bevilacqua de son vrai nom avait engendré une vive vague d'émotions lors de sa disparition. Et, au mois de juin, sa femme avait annoncé son intention d'organiser une vente aux enchères. "expliquait Véronique sur les ondes de France InterVoilà donc qui est chose faite depuis ce samedi 7 novembre, en huis-clos suite à la crise sanitaire, et avec succès!

650 000 euros récoltés

Organisée par la maison Cornette de Saint Cyr, la vente proposait ainsi plusieurs objets issus de l’appartement parisien du chanteur. De ses juke-boxes aux flippers en passant par des postes de radio des années 1940, des éléments de son studio d'enregistrement, du synthétiseur à la console de mixage. Ou encore une table de poker, des vêtements, des marinières et blousons de cuir, et même des peintures érotiques. Et des souvenirs qui semblaient ne pas avoir de prix aux yeux des fans de l'interprète des Mots Bleus.

Sa guitare peinte à son effigie par le dessinateur et réalisateur Enki Bilal était par exemple proposée à 4000 euros et elle a été adjugé à 25 000 euros. Même son de cloche pour son disque d’or obtenu pour la chanson Aline, adjugé à 15 000 euros alors qu'il était estimé à 800 euros à la base. Quant à son lot de lunettes estimé à 250 euros, il est parti à 11 000 euros. Un record selon les observateurs et connaisseurs de ce genre de manifestation.

Au total, la vente de tous ses biens aura donc rapporté la somme de 650 000 euros, soit six fois l'estimation initiale. "C'est la magie et la différence entre un musicien populaire et un musicien culte, a déclaré le commissaire priseur Arnaud Cornette de Saint Cyr dans un communiqué. Christophe est culte, tout ce qui touche à sa personne, à son environnement, suscite plus que la passion, la ferveur."