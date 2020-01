Grâce à Harry Potter, Daniel Radclife est devenu un des jeunes (il n’a que 30 ans) acteurs les plus célèbres et les plus riches du monde, avec une fortune estimée à 110 millions $.

Quand un homme l’a regardé fixement puis a traversé la rue pour le rejoindre devant le magasin où il attendait sa compagne avec son chien dans un froid glacial, il pensait avoir été reconnu malgré sa barbe broussailleuse et s’attendait à faire un selfie. Au lieu de cela, le passant lui a tendu un billet de cinq dollars : "Va t’acheter un café, mon pote." Commentaire amusé de Daniel Radcliffe : "Je devrais peut-être me raser plus souvent." Il n’a pas précisé s’il avait rendu l’argent au brave New-Yorkais.