Claire Chazal veut rester célibataire: "J'ai plus envie d'amitié que d'amour"

Depuis sa rupture avec Arnaud Lemaire, le présentateur de l’émission L’amour est aveugle, l’ancienne présentatrice star du JT de TF1 compte rester célibataire. " J’ai plus envie d’amitié que d’amour", a déclaré la journaliste de 64 ans au magazine Gala. C’est plus doux. Il y a moins de conflits et de tensions. La passion peut détruire. Il faut le supporter. Quand on n’a pas de passion, on est évidemment plus tranquille." L’ex de PPDA et Xavier Couture aime pourtant plaire. "J’ai toujours aimé qu’on m’aime. J’aime susciter l’empathie, l’adhésion. Il est difficile pour moi de vivre avec le conflit. Et puis, je fais un métier d’image qui consiste à aller chercher l’attention des gens. Donc je suppose qu’il faut y apporter un regard, une voix, un physique…"