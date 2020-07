"Par ces quelques mots, je vous annonce la fin d’une magnifique histoire d’amour, de complicité, de combat, de peine et de joie, écrit ainsi le basketteur français Xavier Delarue", qui vient de perdre son père du Covid-19, sur son compte Twitter au sujet de son union avec Tatiana-Laurence (connue pour son passé de femme battue). "Le 15 juillet dernier, nous avons signé l’arrêt et fin de 14 ans de mariage et 17 ans de vie commune par le biais d’un divorce à l’amiable." Le premier couple star de la téléréalité (la toute 1re saison de Secret Story) ne se fait pas la guerre pour autant. "Nous continuerons à être là l’un pour l’autre. […] Merci du bonheur et du soutien que vous nous avez apportés."