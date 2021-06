Clara Luciani, Patrick Bruel, Vianney, ... : du très beau monde sur le court central de Roland-Garros People Charles Van Dievort Quoi de plus normal que l’on retrouve des stars sur la terre battue du tournoi parisien, après tout, c’est un rendez-vous du Grand Chelem, non ? © Reporters / Dalle

Sauf que le 21 juin, ce ne sont pas les as de la raquette qui prendront possession des lieux mais des pros du micro. C’est en effet sur le court Philippe Chatrier que se déroulera la fête de la musique diffusée sur France 2. Une grande première à laquelle pourront participer 4 000 heureux élus qui verront se produire Clara Luciani, Barbara Pravi, Texas, Patrick Bruel, Vianney, Amir mais aussi Julien Clerc, Louane, Benjamin Biolay, Calogero, Patrick Fiori et des stars des années 80 comme Gilbert Montagné, Jean-Pierre Mader ou David et Jonathan…