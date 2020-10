Dans une interview accordée à Non Stop People, la star est revenue sur son passage dans l'industrie du film pour adultes

En 2000, la Française est arrivée à Paris aux côtés de son amoureux de l'époque, Greg Centauro. Les deux débutent une carrière dans l'industrie des films pornographiques."J’avais vingt ans, j’étais à Paris. J’avais Greg, qui était mon premier amour et avec qui j’ai débuté l’expérience des films pour adultes", explique Clara Morgane à Évelyne Thomas. Elle précise qu'elle a toujours tourné avec des personnes qui comptaient pour elle : "J’ai toujours averti que j’étais très libérée, mais je ne pouvais pas imaginer que quelqu’un me touche sans amour. C’était rédhibitoire."

Si elle a commencé à jouer dans des scènes pour adultes, c'est "parce que j’avais le bon amoureux. Et puis j’ai rencontré quelqu’un d’extraordinaire, Fred Coppula, qui m’a donné confiance. J’avais envie de faire des choses un peu marrantes et un peu hors du commun. Il y a des choses qu’on fait à 19 ans qu’on ne ferait pas à 40, mais j’avais juste envie de vivre, de transgresser les règles et mon éducation.”