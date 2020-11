"C’était une carrière honorable, soulignait le "Rital" qui a vendu plus de dix millions de disques à 67 ans. Une belle carrière, ponctuée de beaucoup de numéros 1 et de gros succès populaires." Pire, son état de santé irait de mal en pis selon le principal intéressé, qui s’est confié à France Dimanche depuis son lit d’hôpital que l’interprète de "Madame" ne quitte plus. "Je suis gravement malade. Je souffre actuellement d’une terrible pancréatite qui m’oblige à me rendre tous les jours à l’hôpital et parfois y séjourner plusieurs nuits de suite." Connu aussi pour ses problèmes de foie, de cœur et d’estomac ("je prends 20 médicaments par jour"), notre Claudio annonce aussi ceci à France Dimanche. "Les médecins sont de moins en moins optimistes. Ils m’ont dit que ça devenait très compliqué et qu’ils n’avaient jamais vu ça !" Ses fans, toujours nombreux mais inquiets, espèrent qu’il se remettra vite sur pied. Comme toujours.