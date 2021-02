"Elle m’appelait ‘ma petite gueule’, elle était toujours après moi. Je connaissais toute sa vie…" Une entente beaucoup moins tendre avec Claude François, réputé difficile. "J’ai failli lui mettre des coups à lui, révèle Roger Morizot dans son ouvrage. Il parlait mal à ses danseuses, à ses musiciens, il insultait les techniciens. Une ordure." Un soir, l’interprète du "Mal-aimé" aurait même pété un câble en s’en prenant à ses collègues de la salle de concerts. "Je l’ai chopé par le col et je lui ai ordonné de s’excuser auprès d’eux. Il a refusé et il est parti en trombe pour téléphoner à Coquatrix (son patron de l’époque, NdlR). Il lui a dit que j’avais voulu le frapper." L’interprète de "Comme d’habitude" est finalement venu s’excuser devant tout le monde. "Il est venu me voir en m’appelant ‘doudou’ avec sa petite voix mielleuse, mais je l’ai arrêté tout de suite. Je lui ai dit ‘ah non, certainement pas à moi’. Après ça a fini par s’arranger, parce que dans le métier, il le faut, mais je l’avais à l’œil celui-là !"