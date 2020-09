"J’étais en tournée avec lui et je n’avais pas encore commencé la télé, a expliqué la célèbre animatrice télé à Non Stop People. J’étais totalement inconnue. Je présentais un spectacle dans lequel il était et moi, ça me fascinait de le voir parce que c’était un monstre. Il était super en avance ! La preuve est qu’il est toujours vachement dans le coup. Un jour il me dit, j’étais toute minette : ‘ J’ai un truc formidable dans ma chambre qui purifie l’air !’ Comme quoi j’étais très jeune ! Il me dit : ‘Viens voir, tu n’as jamais vu ça dans une chambre !’ Donc j’y vais avec son secrétaire et en arrivant, il me montre l’appareil qui purifie et là, il me saute dessus ! Mais carrément ! Ça ne s’est pas fait."

Aujourd’hui âgée de 76 ans, celle qui a animé de nombreuses émissions avec Guy Lux et avait déjà avoué avoir subi des attouchements de la part d’un animateur radio assure que "c’était très très insistant". "Je n’étais pas d’accord, je ne voulais pas. Il était tellement nerveux ce garçon-là, je me suis dit : ça doit être terrible."

Fille de la scène, Sophie Darel n’a pas été traumatisée par cette situation vécue avec Cloclo. "Il m’a dit : ‘Tu ne sais pas ce que t’as raté.’"