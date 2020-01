C’est probablement l’une des actrices les plus iconiques au monde. Lorsque l’on cite son nom, des qualificatifs forcément élogieux viennent à notre esprit. Claudia Cardinale, c’est la beauté dans tout ce qu’elle a de méditerranéen, des yeux de biche, une peau couleur pain d’épices et un accent gorgé de soleil. À 81 printemps, la star revient sur son exceptionnel destin. Non sans humour…

(...)