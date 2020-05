Les stars ne passent pas toutes leur temps de confinement au bord de la piscine. Claudio Capéo, ex-candidat de The Voice auquel on doit le tube "Un homme debout", profite, lui, de son temps libre pour revenir à ses anciennes amours. À savoir… la menuiserie.

"Je suis en train d’isoler et de plaquer tout mon garage vu que je suis à la maison et que j’ai le temps , a -t-il expliqué sur M6. Je n’ai pas vraiment de coin pour faire de la musique. Avec les enfants, c’est compliqué et ça m’occupe énormément. Un peu trop au goût de madame mais je suis heureux ici. J’ai fait cela pendant quinze ans. J’ai été dans des entreprises, puis j’ai arrêté pour faire de la musique. C’est quelque chose qui me manque énormément. J’ai besoin du bois, j’ai besoin de son odeur, de le tailler."

Le bonheur se trouve souvent dans les choses simples…