"On a dit qu’on était faits pour une drôle de vie..., avait écrit le chanteur Mathieu Johann, découvert dans la Star Ac', au moment de sa rupture avec Clémence Castel il y a deux ans. Restent Louis et Marin témoins de nous, piliers et amours de ma vie". A l'époque, il avait expliqué ceci à Non Stop people. "Elle est partie. Elle a pris le large. Elle a voulu changer de vie, elle a rencontré quelqu'un d'autre et puis elle partie et puis ça a été très dur". Une phrase qui prend un tout autre sens aujourd'hui en présentant Marie sur Instagram.





"Je ne renie rien de ma vie passée, qui m’a donné les deux plus beaux enfants du monde"

commence l'aventurière de 36 ans.

Elle poursuit: "Je ne renie rien de ma vie passée, qui m’a donné les deux plus beaux enfants du monde, que j’aime plus que tout…Ce post est simplement une démarche de sincérité, parce que je n’ai aucune envie de me cacher… Et aujourd’hui plus que jamais, je me dis que la vie toute entière est une magnifique aventure... Remplie d’imprévus, d’émotions et d’amour. L’important à mes yeux étant d’écouter et de faire confiance à cette petite voix dans notre tête, qui nous guide vers qui nous sommes vraiment et ce qui est réellement bon pour nous..."