Ce "souvenir" restera à jamais gravé dans sa mémoire et la légende de Koh-Lanta voulait absolument le partager avec sa communauté le jour J. Celle qui a annoncé qu'elle ne participerait plus au jeu de survie de TF1 pour ne plus être aussi longtemps éloignée de ses enfants évoque le traumatisme vécu lorsqu'elle avait à peine 10 ans.

"Nous étions tranquillement en train de regarder la télévision quand..."

En effet, ce mardi 18 janvier, Clémence Castel a raconté à ses fans sur Instagram un souvenir d'enfance particulièrement traumatisant. "Sinon... parce que cette page me permet de partager mes expériences, mon vécu, et que notre passé explique beaucoup de ce que nous sommes aujourd'hui... Je vais vous expliquer une chose incroyable que j'ai vécue à l'âge de 10 ans, le 18 janvier 1995... Il y a donc exactement 27 ans", commence à écrire celle qui a récemment fait son coming out. "Nous étions tranquillement en train de regarder la télévision avec mon papa et mon frère (un match de foot, Monaco contre je ne sais plus qui...)", poursuit-elle. "Ma maman était dans la cuisine... Ma soeur dans sa chambre... Quand... Vers 21h30..."

"Une roche de plusieurs tonnes crève la maison"

Alors qu'elle se trouvait donc dans la maison familiale en Ariège, dans les Pyrénées avec ses parents, son frère et sa soeur, "un énorme bloc de pierre s'est décroché de la montagne en bas de laquelle nous habitions", continue-t-elle en partageant les photos impressionnantes de la catastrophe. "Plus de peur que de mal pour nous tous... car personne n'a été blessé... les dégâts n'étaient que matériels...". Traumatisée, la famille ne retournera d'ailleurs plus jamais dans cette maison des Pyrénées. "A partir de ce jour-là, nous n'avons plus jamais habité cette maison dans laquelle j'ai grandi pendant 10 ans... Trop de risque que cela se reproduise... Nous n'aurions jamais été sereins de retourner y vivre... Malgré les protections qui devaient être posées."

Cet incident spectaculaire avait fait la Une des journaux à l'époque et Clémence Castel avait conservé ces articles. "Une roche de plusieurs tonnes crève la maison"

Et de conclure. "Voilà... je voulais juste vous partager cela... car cela n'arrive pas à tout le monde... car cela a été un événement important dans mon enfance... et parce qu'aussi nous sommes le 18 janvier"

© INSTAGRAM

