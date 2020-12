"Puisqu’on ne peut plus aller au cinéma, c’est le cinéma qui doit venir à nous !" En cette période de Noël et en plein regain de la crise sanitaire, les initiatives pour sauver la culture se multiplient. À commencer par celle de Clément Manuel avec son Show Time : le spectacle se meurt, vive le spectacle ! " On en a ras-le-bol !", dit le comédien français de 38 ans vu dans la série Ennemi public, la comédie Losers Revolution et bientôt dans Braqueurs sur Netflix. Habitant Bruxelles, il pousse un coup de gueule : " Tout le monde se rue faire du shopping. La seule façon de se réunir et d’avoir une émotion est donc d’aller dans les églises et les magasins."

Il encourage donc les gens qui ont un vidéoprojecteur à le sortir tous les mercredis soir, jour traditionnel de sorties en salle, pour projeter un film qu’ils aiment sur la façade d’en face. Que des voisins risquent de gronder ou que des autorisations soient nécessaires, il n’en a cure et revendique même cette action un peu punk dans l’esprit pour mettre du cinéma dans les villes et villages. "Et pour ceux qui n’ont pas de projecteur, on propose aussi d’englober le théâtre et la musique en diffusant ‘The Show Must Go On’ de Queen ou d’applaudir. Ce qui fait penser au personnel soignant mais il n’y a pas meilleur signe que d’applaudir pour des artistes." Suivi par des personnalités comme Kody, Bouli Lanners ou encore Mourade Zeguendi, le mouvement pourrait vite prendre de l’ampleur chez nous comme en France.

"J’en ai marre d’être en colère, j’en peux plus !", lance Clément Manuel, à bout de nerfs en raison de la situation culturelle. "C’est vital pour moi. Les gens me manquent ! J’ai envie de vibrer avec eux. On nous a tellement rabâché la tête avec la distanciation sociale qu’il n’y a plus de lien social du tout. Or, même la Constitution belge mentionne ce besoin de se divertir !"