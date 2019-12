Clint Eastwood, 89 ans, signe son quarantième film. Et il ne compte pas s’arrêter là…

Tiré d’une histoire vraie, Le Cas Richard Jewell raconte l’histoire de cet ancien agent de la sécurité, d’abord célébré en héros pour avoir trouvé le sac à dos contenant une bombe artisanale à Atlanta pendant les Jeux olympiques d’été de 1996. L’explosion fera deux morts et plus de cent blessés. Composé d’un tube rempli de poudre et entouré de clous et de boulons, l’engin avait été conçu pour infliger le maximum de dégâts corporels et matériels. Même si son alerte avait permis de mettre à l’abri des centaines de personnes, Richard Jewell, 33 ans à l’époque, avait très vite été présenté comme un suspect par les médias, sous un jour peu flatteur, sans qu’il ne soit jamais arrêté ou mis en examen.

(...)