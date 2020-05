Le 31 mai, il entre dans le club des nonagénaires. Toujours aussi têtu, avec l’intention d’encore tourner des films.

Quatre Oscars (mise en scène et film pour Impitoyable et Million Dollar Baby), 71 apparitions sur les grands écrans (de La revanche de la créature à La mule) et 41 réalisations (d’Un frisson dans la nuit au Cas Richard Jewell) en 65 ans de carrière, le tout ponctué par plus de 6 milliards $ de recettes mondiales, les chiffres rendent très mal compte du parcours et de la personnalité de Clint Eastwood qui fête ses 90 ans ce dimanche 31 mai.

(...)