Michelle Pfeiffer

"Mon premier job, c’est mon père qui me l’a donné ! Pour arrondir ses fins de mois, papa récupérait dans les décharges ou sur les trottoirs de vieux congélateurs et réfrigérateurs qu’il retapait et revendait ensuite. En fait, il récupérait ici telle pièce, là une autre pièce, et avec plusieurs frigos désossés, il en créait un utilisable ! Mon travail consistait à nettoyer l’intérieur de cet électroménager !"

(...)