Une photo qui vaut ville mots ? Un an et demi après le "Megxit", dont les circonstances restent floues, la guerre médiatique et larvée qui oppose les Sussex à la "Firme" continue à sa manière. Une nouvelle information distillée outre-Manche donne une idée de l'atmosphère psychotique qui régnait alors à Frogmore Cottage.

"Complot" et indépendance

"Le couple royal soupçonnait que toute l'institution ourdissait un complot à son égard. De leur point de vue, les indices étaient tout autour d'eux", écrit l'expert royauté Andrew Morton dans une nouvelle édition de son livre Meghan : A Hollywood Princess. L'indice qui fit tout basculer pour ceux qui s'estimaient alors étouffés ? Une photo partagée par Elizabeth II pour lancer l'année 2020.

Sur ce portrait officiel, on peut voir les princes Charles, William et George prendre la pose aux côtés de la Reine dans la salle du trône de Buckingham Palace. "Ce code secret allait droit au but : le futur de la monarchie était assuré, avec ou sans Meghan et Harry", poursuit l'auteur. Moins d'une semaine plus tard, le 8 janvier, le couple annonçait qu'il renonçait à son rôle au sein de la famille royale pour devenir "financièrement indépendant".

Andrew Morton affirme également que tout a été fait pour que Meghan Markle se sente intégrée et respectée lors de son arrivée chez les Windsor. "Loin d'abandonner Meghan, le Palais avait une équipe qui a passé des centaines d'heures à surveiller les médias sociaux. (...) Avant le mariage, la Reine a assigné sa propre secrétaire privée adjointe expérimentée, Samantha Cohen, pour expliquer le fonctionnement de la monarchie et du Commonwealth à Meghan", assure-t-il. Des propos qui contredisent la posture actuelle de l'ancienne actrice.