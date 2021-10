Elle ne supporte pas que son père, qu’elle accuse d’agressions sexuelles à son encontre et contre qui elle a déposé plainte, puisse remonter sur les planches du Théâtre Libre, à Paris, pour une pièce dans laquelle il revêt la robe d’avocat.

Après avoir tenté de l’en empêcher en écrivant au bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, elle a redit son dégoût de la situation au Parisien. "Il y a toujours des gens qui distinguent l’homme de l’artiste. Ça m’est égal. Ce qui me choque, c’est que mon père déclame de vraies plaidoiries. Je veux dénoncer une imposture." Et d’ajouter : "Aujourd’hui, je n’attends plus rien de mon père. J’ai compris que je n’aurai jamais ni reconnaissance ni réparation de sa part."