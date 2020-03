Le fils de Julie Taton a contracté le coronavirus mais son état est stable.

Il y a deux jours, Julie Taton indiquait que son foyer avait été touché par le coronavirus . L’ex-star de RTL-TVi avait indiqué cela au travers d'un message posté sur Instagram. Jeudi soir, Julie Taton a indiqué qu'il s'agissait de Côme, son fils de trois ans.

"Tout est sous contrôle. La fièvre de Côme est stabilisée, sa toux aussi. Nous sommes super vigilants car c'est un peu le risque de cette saloperie, qu'elle descende sur les poumons et que cela devienne plus dangereux", indique l'ancienne animatrice de RTL-TVI avant d'expliquer comment son fils vit la maladie. "Il a des pics de bonne forme tout comme il est parfois au bout de sa vie. C'est comme s'il avait une grosse grippe. Nous avons eu le bon réflexe d'appeler la pédiatre et non de s'y rendre", poursuit-elle dans sa story Instagram.