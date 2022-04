Demi Moore a annoncé la triste nouvelle : Bruce Willis ne peut plus tourner de films à cause de son état de santé. À 67 ans, l'acteur américain souffre d'aphasie, un trouble neurologique qui l'empêche tout simplement de jouer. Et il n'est pas le seul à Hollywood à avoir dû gérer cette situation.

En 2001, Sharon Stone passait par la case hôpital suite à une attaque cérébrale. L'hémorragie fut telle que l'actrice de Basic Instinct a dû retravailler son élocution et réapprendre à marcher correctement, et ce durant deux années. "Mon cerveau a saigné durant neuf jours. J'ai passé deux ans à réapprendre à marcher et à parler. Après cet accident, je suis rentrée chez moi, et je n'ai rien pu lire pendant deux ans", avait-elle confié au Hollywood Reporter en 2014. Elle avait alors 43 ans, mais elle a sur se relever et devenir plus forte qu'avant.