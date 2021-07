L'amour autour du cou

17 ans après, la boucle est bouclée. Jennifer Lopez s’affiche avec lui depuis des semaines, c’est désormais on ne peut plus officiel : la chanteuse est bien en couple avec Ben Affleck. « J.Lo » a profité de son 52e anniversaire pour crier son amour retrouvé aux yeux du monde.

Ce 24 juillet, la native du Bronx a publié une succession de clichés bouillants en bikini pour marquer le coup. Sur la quatrième photo, surprise. On y voit la star du R&B et l’acteur de Argo s’embrasser tendrement au bord d’un yacht. Après des fiançailles rompues au début des années 2000, "Bennifer" est bel et bien de retour.

Mais la star ne s'est pas contentée d'un simple baiser. Comme d'autres, Jennifer Lopez a craqué pour la tendance bijou très années 1990 du moment : le pendentif personnalisé, appelé tribute jewelry chez les anglo-saxons. En vacances du côté de Saint-Tropez, elle a été aperçue avec un collier où l'on peut lire "Ben" autour du cou.

Depuis quelques mois, Kate Middleton ne se sépare presque jamais de son modèle Daniella Draper où les initiales de ses trois enfants, George, Charlotte et Louis, sont gravées sur trois médaillons en or distincts. Dès 2012, Beyoncé s'affichait avec le mot "Blue", le prénom de sa fille, lançant le mouvement. Le mannequin Gigi Hadid a récemment fait de même avec la petite "Khai", née de son union avec Zayn Malik.