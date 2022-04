Avec ce froid qui n’en finit pas et le petit vent aigrelet en corollaire, le printemps a du mal à décoller et ce n’est pas les quelques rares rayons qui vont nous redonner bonne mine. Mais alors comment illuminer notre peau tirée, fatiguée, sèche, sensible, rouge ou trop pâle ?

La moins bonne des idées est d’appliquer de l’autobronzant sur son visage. La peau trop sèche peut provoquer des plaques plus foncées et sur les visages trop pâles, il est difficile de bien le doser. "Il vaut mieux appliquer une crème hydratante, de l’anti-cernes exactement de la même couleur que votre carnation, un blush poudre orangé et un voile de poudre bronzante apposé avec un gros pinceau", assure Valérie, esthéticienne. Et mettre des touches d’enlumineur (stick enlumineur rayonnant Yves Rocher, 13 €) sur le haut des pommettes et tous les endroits saillants : en beige rosé perlé pour les peaux claires, et beige saumoné pour les peaux plus mates.