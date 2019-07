Entre images d’archives rares, entretiens avec la famille et amis proches, séquences musicales et anciennes interviews, le documentaire de 144 minutes retrace la vie de la légende du reggae, de sa naissance jusqu’à sa mort. Réalisé par l’écossais Kevin MacDonald (Le Dernier Roi d’Ecosse, Black Sea), Marley dresse un portrait complet du chanteur et dévoile des aspects méconnus de sa personnalité. Le film commence en pleine campagne jamaïcaine, dans le village de Nine Miles à Saint Ann. C’est là que naît Robert Nesta Marley en février 1945, d’une mère d’origine ghanéenne et d’un père britannique qu’il ne verra que quelques fois.

(...)